PAPA CONFESSA QUE PADRES E BISPOS ABUSAM SEXUALMENTE DE FREIRAS E CHOCA FIÉIS

Papa Francisco tocou em um assunto polêmico que acontece por trás dos muros da Igreja Católica. A revelação que a autoridade máxima dos católicos fez é bombástica.





O sumo pontífice, durante uma viagem com destino para os Emirados Árabes Unidos, falou sobre a um assunto muito sensível e triste, ele falou sobre o abuso sexual de padres católicos contras as feriras. Fies de todo o mundo ficaram chocadas com a grave revelação.





“Houve padres e também bispos que fizeram isso. “Estivemos trabalhando por muito tempo sobre este assunto. Suspendemos vários clérigos que foram despedidos por esta causa”, falou o papa Francisco.





Conhecido como religiosos de hábitos simples, papa Francisco volta e meia surpreende os seguidores, ele deixa claro que não tolera práticas abusivas, nem concorda com determinados conceitos que se perpetuaram ao longo da história. Sua visão para o mundo é planamente humanista e fala sobre o perdão, guerras, respeito às religiões, pede que não julguem pessoas divorciadas, mães solteiras, homossexuais, deixando claro que discorda de qualquer preconceito.





O papa Francisco não se esquiva dos temas polêmicos quando necessário, ele reconhece que até então, nunca havia tocado no assunto, que é tão profundo e doloroso para as freiras, mas sabe que a luta é grande para impedir tais práticas e evitar que continue acontecendo.





Apesar do choque que a declaração causou nos fiés muitos comentários surgiram elogiando a postura do papa, que está sempre disposto a falar sobre temas que causa revolta e indignação, mesmo quando acontece dentre da própria igreja católica.





Os crimes de pedofilia são os mais abordados e revoltantes, muitos padres respondem na justiça e são condenados, outros são afastados durante as investigações.





Papa Francisco não deu maiores informações aos jornalistas, nem falou sobre os nomes dos padres e bispos que abusam sexualmente das freiras.





Esses abusos precisam ser combatidos com firmeza e é o que o papa está determinado a fazer.





Fonte: Maetips