POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, efetuaram a prisão de Paulo Henrique Vieira Plácido, vulgo "Tripa", velho conhecido da Justiça, haja vista que já fora preso pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, roubo qualificado, violência doméstica e familiar contra a mulher, além da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.





Durante as investigações, os Inspetores descobriram o seu atual endereço, o qual se localizava em um apartamento no Bairro Alto da Brasília, Sobral/CE.





Durante a abordagem policial, o condenado pela justiça, informou seu nome errado, justificando ainda que havia perdidos seus documentos, contudo, os Inspetores já estavam de posse de sua foto atual, além de identificarem uma tatuagem no mesmo com a sigla “PH”, iniciais do seu nome Paulo Henrique.





O indivíduo recebeu a voz de prisão, sendo conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde após a realização do todos os procedimentos legais, foi encaminhado ao presídio local, ficando à disposição do Poder Judiciário.





(Sobral 24 horas)