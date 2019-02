POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, efetuaram a prisão de COSMO ADELINO DE SOUSA, conhecido como "DELINO". O foragido da justiça já responde por diversos crimes, dentre eles: lesão corporal, ameaça, furto qualificado pelo abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza, violência doméstica e familiar contra a mulher, além do crime de roubo.





Durante as investigações os Inspetores descobriram que DELINO, estaria realizando a venda de milhos na residência de sua sogra, localizada no Bairro Alto da Brasília, Sobral/CE. A prisão fora realizada justamente no local, em frente à residência, sem tempo de reação ou fuga, haja vista o elemento surpresa imposto pela Policia Civil de Sobral.





Foi dada voz de prisão, sendo conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde após a realização do todos os procedimentos necessários, foio encaminhado à penitenciária de Sobral.





(Sobral 24 horas)