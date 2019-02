POLÍCIA CIVIL E MILITAR DE MASSAPÊ EM AÇÃO!

As Polícias Civil e Militar da cidade de Massapê, realizaram importantes prisões nesse mês de fevereiro; coibindo a logística do tráfico de drogas na cidade.





Duas pessoas da mesma família (sogra de genro) foram presas por tráfico de drogas; Maria Edna Carlos dos Santos, no dia 07/02 e Emerson Rodrigues do Carmo, no dia 24/02.





No primeiro caso, Maria Edna - que cumpre prisão domiciliar por tráfico de drogas, ela foi vista pelo próprio Delegado de Polícia de Massapê, Dr. Alysson Farias, na cidade de Sobral. A autoridade policial a seguiu e fez campana na Praça de Cuba no centro da cidade, a abordou e levou a situação ao Ministério Público, que, por sua vez, pediu a regressão da reeducanda.





Domingo passado foi a vez do seu genro, Emerson Rodrigues do Carmo, preso em flagrante, pela Polícia Militar local, com 104 pedras se crack.