Polícia Civil investiga origem da carga de explosivos apreendida na cidade de Sobral

Material foi apreendido em poder de um homem que também guardava munições. O acusado foi identificado como Hermogenes Braga Farias, 57 anos, natural de Sobral.



Policiais da Delegacia Regional de Sobral (a 241Km de Fortaleza) aprofundam as investigações em torno da descoberta e apreensão de explosivos naquela cidade da Região Norte do estado. O material foi encontrado no último fim de semana pelos inspetores dos Núcleos de Homicídios e de Combate ao Tráfico de Drogas, com o apoio do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI).





Entre o material apreendido estão 64 quilos de Nitrato de Amônia (explosivo utilizado na destruição de rochas), 267 metros de cordel detonador e milhares de espoletas e tubos plásticos contendo pólvora. Todo o material estava em poder de um homem identificado como Hermógenes Braga Farias, 57 anos. Com ele, também foram apreendidas munições para armas de fogo nos calibres 44, 38, 36, 32 e 28.





A Polícia trabalha com duas suspeitas. O material explosivo pode ter sido desviado de alguma empresa que atua no ramo de mineração (pedreiras) na região de Sobral, ou furto para a utilização em crimes como atentados e ataques a agências bancárias.





“Esse material apreendido poderia causar um grande estrago, pois se trata de explosivo de alto poder destrutivo”, contou um dos policiais que trabalharam na operação.





Com informações do portal CN7