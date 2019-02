Polícia Civil prende mulher que mantinha droga escondida em imóvel

Em diligência para combater o tráfico de drogas no bairro Conjunto Palmeiras, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da equipe do 30º Distrito Policial (DP), prendeu uma mulher que mantinha maconha e cocaína escondidas em um imóvel, na Rua Dalva de Oliveira, na região da Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3). A prisão da suspeita e a apreensão dos entorpecentes aconteceram na noite dessa sexta-feira (22).





A mulher presa pelos policiais civis trata-se de Karliane Carvalho Queiroz (20), sem antecedentes. Segundo levantamento policial, a mulher é companheira de um indivíduo investigado por homicídios e tráfico de drogas na área. Com base na informação, os agentes se dirigiram até o imóvel alvo das apurações e foram recebidos por Karliane. Ao realizar uma busca por materiais ilícitos, os investigadores encontraram quatro tijolos de maconha e trouxinhas embaladas dentro de um saco, com cerca de 2,40 kg no total. O material estava em uma bolsa no quintal da residência. O companheiro de Karliane, também procurado pelos agentes, não estava na casa.





Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para o 30º DP para prestar esclarecimentos e confessou, em depoimento, que havia mais droga no imóvel vistoriado pelos policiais. Uma nova incursão à residência da mulher foi feita para localizar o material. No telhado da casa, em cima da parede de um dos cômodos, os agentes acharam 955 gramas de maconha e mais 0,42 gramas de cocaína, além de duas balanças de precisão. Ainda durante a vistoria, uma motocicleta Honda XRE 190, de placa PNZ-6636, foi apreendida e levada para delegacia.





Karliane foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando a mulher, bem como mantém as diligências para localizar e prender o companheiro dela. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização do suspeito. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o telefone 3101-3525, do 30º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)