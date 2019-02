POLÍCIA PODE INVADIR BBB APÓS PARTICIPANTE CONFESSAR CRIME GRAVE: "VERGONHA NACIONAL"

Declarações do brother chamaram atenção dos internautas e geraram revolta em grupos de ativistas

Maycon Santos, o vendedor de queijos que participa do Big Brother Brasil edição 19, está na mira da justiça.





Isso aconteceu depois que declarações do jovem revoltaram internautas e ativistas do Brasil inteiro.





Agora a 32ª DP de Taquara instaurou um inquérito para apurar denúncias de apologia a maus-tratos a animais e zoofolia. Isso aconteceu depois que o ativista Randel Silva registrou uma ocorrência contra o participante, ao ver sua declarações dentro do programa. Procurada, a Globo informou que não foi notificada sobre o assunto.





“Verificamos os vídeos e ficamos indignados, pois lutamos diariamente contra os maus-tratos. Ver vídeos de alguém contando aos risos que colocou bombinha em rabo de gato em rede nacional é terrível. Isso é apologia e um péssimo exemplo”, disse o protetor da causa animal em entrevista ao site Notícias da TV.





Maycon também comentou com os BBBs que perdeu a virgindande com uma cabra. O assunto foi bastante debatido, inclusive pelos participantes do programa. “Eu olho pra cara dele [Maycon] e eu lembro. É o negócio de estuprar boi, galinha, sei lá. Tudo bem é uma coisa que acontece muito no Brasil, é cultural. Mas é aquela coisa, isso é nojento. Você falar desse jeito rindo e achando o máximo o que você fez. É zoofilia isso, é sério. E você fala disso com a maior naturalidade?”, disse a já eliminada Hana Khalil na semana passada, quando ainda estava no jogo.





Maycon também foi alvo de críticas logo na primeira semana do BBB19, quando disse ter feito uma “brincadeira” com gatos:





“Se você coloca um adesivo no lado do gato ele fica andando meio assim, vocês já fizeram? E bombinha no rabo do gato, já colocaram?”. Ao ouvir respostas negativas dos outros confinados, questionou: “Ninguém teve infância?”.





Depois das declarações a ativista Luisa Mell se revoltou e chegou a publicar em seu Instagram o vídeo da conversa com um pedido: “Me ajudem a tirar esse idiota”. Maycon ainda não foi indicado para nenhum dos paredões do reality show.





O ativista Randel também está fazendo campanha nas redes sociais para que medidas sejam tomadas contra as atitudes do brother.





“Estamos fazendo também um movimento nas redes sociais pedindo a eliminação do Maycon do programa. As pessoas precisam entender que são responsáveis pelo que dizem. Como militante da causa animal, não poderia fechar os olhos”, disse Randel.





(Maetips)