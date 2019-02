POLICIAIS CIVIS DO NÚCLEO DE HOMICÍDIO DE SOBRAL CUMPREM MAIS UM MANDADO DE PRISÃO

O núcleo de homicídios da delegacia regional de Sobral, cumpriu na tarde de hoje, 06 de fevereiro de 2019, o mandado de PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de Orlando Sousa Silva, acusado do homicídio que vitimou Francisco Daniel da Silva Ferreira, morto no dia 27/07/2018 na Avenida Senador José Ermírio de Moraes, Bairro Dom José. Mais um homicida fora de circulação e à disposição da justiça. O Núcleo de Homicídios de Sobral reitera que nenhum homicídio nesta cidade ficará impune e solicita o apoio da sociedade sobralense, que caso deseje contribuir com alguma informação sobre algum homicídio, entre em contato pelo WhatsApp do Núcleo através do número 88-992613471, o sigilo é garantido. Fonte Núcleo de Homicídios - Delegacia Regional de Sobral.





(Sobral 24 horas)