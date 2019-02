PRF aborda ônibus estudantil com motorista alcoolizado

Por volta das 17h desta sexta (8), equipe da PRF em fiscalização a veículos usados para transporte de estudantes universitários que trafegam pela BR 222, abordou no km 308 um ônibus que seguia para Sobral/CE, placa do Município de Tianguá/CE, levando universitários.





Ao se realizar o teste de embriaguez, conhecido com teste de etilômetro, foi constatado que o condutor estava sob influência de álcool, teor alcoólico que acarretou autuação no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.





A multa para essa conduta é de aproximadamente R$ 2.900,00, 7 pontos adicionados à habilitação e retenção do veículo.





O que impressiona é a conduta de um motorista que tem a responsabilidade de conduzir estudantes pela rodovia tão perigosa e cheia de curvas.



