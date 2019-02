SOBRAL ABANDONADA! INTERNAUTA DENUNCIA ESGOTO A CÉU ABERTO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO

Moradores da rua Terezinha Ribeiro, no distrito de São José do Torto denunciam um esgoto a céu aberto, causando transtornos aos moradores.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá! Somos moradores da Rua Terezinha Ribeiro no distrito de São José do Torto. Gostaríamos de expressar nossa indignação com a situação de abandono em que passa nossa rua há vários anos por parte do poder público municipal de Sobral, principalmente no que diz respeito a saneamento básico...









Não é digno que cidadãos que pagam seus impostos em dia possam conviver com esgoto a céu aberto e sujeito a proliferação de doenças e mosquitos...









Agora eu pergunto: o que é feito dos nossos impostos? Não eram para voltar a nós em forma de serviços públicos?









Acho que não fica bem pra Sobral que se considera melhor município em Educação ser Zero em saneamento básico...









Gostaríamos de pedir encarecidamente que o SAAE ou a Prefeitura de Sobral tomassem as providências o mais breve possível."