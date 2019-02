SOBRAL-CE: POLICIAIS MILITARES DA UNISEG PRENDEM 5 HOMENS ACUSADOS DE ASSALTO

Na noite de ontem (14), por volta das 20:00h, PMs da Uniseg efetuaram a prisão de quatro homens e apreensão de um adolescente de 17 anos, acusados de assalto. A captura se deu no bairro Alto da Brasília. Os elementos estavam em um veículo GM Celta de cor preta.

A prisão dos indivíduos aconteceu logo após a ocorrência de roubo a pessoa nas imediações do bairro Parque Silvana.





Uma Equipe de PMs da Uniseg foi acionada, realizou diligências, conseguindo êxito na captura dos indivíduos. Os policiais também fizeram a apreensão de duas armas de fogo e um veículo.

Carro utilizado pelos acusados





Na mesma ocorrência, uma mulher foi encaminhada à Delegacia por desacato.





Os acusados foram identificados como:





- Francisco Gomes Piauí, 23, natural de Sobral, residente no bairro Parque Silvana 2, foi autuado em flagrante por infração ao Artigo 157 do CPB;





- Wellesson Soares Franca, 20, natural de Sobral, residente no bairro Alto da Brasília, foi autuado em flagrante por infração ao Artigo 157 do CPB;





- Lucas Matheus Silva Araújo, 20, natural de Sobral, residente no bairro Parque Silvana 1, foi autuado em flagrante por infração ao Artigo 157 do CPB;





-Francisco Wilker Sousa do Nascimento Reis, 19 anos, natural de Sobral, residente no bairro Alto da Brasília, foi autuado em flagrante por infração ao Artigo 157 do CPB.





(Sobral 24 horas)