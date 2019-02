Tiago Ramos apresenta novas denúncias contra o Romário Araújo

O caso que envolve o vereador Romário Araújo voltou à tona na sessão de segunda-feira, quando o vereador Tiago Ramos esteve discursando na tribuna do Plenário 5 de Julho. Tiago Ramos levou para o plenário novos depoimentos em fala produzidas em redes sociais, pelas supostas vítimas do parlamentar sobralense que oferecia emprego em troca de dinheiro.





No início de seu discurso, Tiago teve um bate-boca com a vereadora Alessandra Ponte, que pediu “questão de ordem” ao presidente da Casa, Carlos do Calisto para por em prática o artigo 80 do Regimento Interno, em que impede por quaisquer recursos denegrir a imagem de qualquer vereador.





Garantindo que não o faria pois os áudios apenas cobra o ressarcimento do pagamento feito ao vereador, Tiago Ramos pode seguir a frente e levar ao conhecimento da população que várias pessoas já compareceram a Delegacia de Polícia Civil para registrar Boletim de Ocorrência contra Romário Araújo, que, segundo Tiago Ramos ainda continua fazendo novas vítimas.





O presidente da Câmara, Carlos do Calisto, assegurou que a Casa ainda não foi notificada sobre as denúncias contra Romário, por isso não pode tomar nenhuma decisão. A população acredita que a polícia deverá pedir a Justiça a prisão de Romário Araújo, que não tem ido às sessões das segundas-feiras e terças-feiras, desde quando teve seu nome veiculado a "venda de vaga de emprego".





(Wilson Gomes)