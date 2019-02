CASAL É ENCONTRADO MORTO A BALA NA ZONA RURAL DE UBAJARA

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos no inicio da tarde desta terça (05), próximo ao Sitio Laranjeira, na zona rural de Ubajara.





Os corpos foram encontrados caídos na estrada com perfurações a bala. A mulher foi identificada como Tais Pereira da Silva, 22 anos, residente no Sitio Pilões, morta com dois tiros de revólver. O homem foi identificado como Antônio Silva Ferreira, 24 anos, residente em Mucambo, sendo o corpo encontrado aproximadamente há um quilometro de distancia do cadáver da mulher. O homem também foi morto com um disparo de revólver.





Próximo ao corpo de Antônio, a policia encontrou um revólver calibre 38 com duas munições intactas e 01 deflagrada, um celular e uma motocicleta Bros de cor preta.





De acordo com informações colhidas junto ao Sargento Glauberto, Comandante do destacamento policial de Ubajara, as vítimas teriam mantido um relacionamento no passado e conforme informações obtidas no local do crime, o homem teria atirado na mulher de depois cometido suicídio.





Um inquérito policial foi instaurado para averiguar a veracidade dos fatos. Os corpos foram removidos para o IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)