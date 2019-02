UNINTA recebe veteranos com festa

Na última terça-feira (29), o Centro Universitário Inta (UNINTA) organizou uma recepção calorosa para todos seus veteranos. Dentre as ações ofertadas neste semestre, os estudantes tiveram a oportunidade de serem fotografados em uma cabine de fotos instantâneas para guardar na lembrança o dia de volta às aulas. Os influenciadores digitais Milton Costa e Luiz Amarilo também estiveram presentes, além de distribuição de adesivos dos cursos.





O Pró-Reitor de Ensino de Graduação (PRODEG), Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar, participou do evento e afirmou que o objetivo da recepção “representa uma acolhida carinhosa aos estudantes, denotando que a IES sentiu sua falta e que está se felicitando com seu retorno, pois considera o acadêmico como membro principal de uma grande família que, como todo grupo social, almeja o bem estar de todos e se congratula com o retorno dos seus! Consiste, também, em um momento de congraçamento entre os acadêmicos e seus docentes e gestores favorecendo ao ambiente acadêmico um espaço de lazer e integridade”, finalizou.





O estudante Felipe Mesquita Araújo (21), do 8º semestre do curso de Direito compartilhou sua experiência. “Gostei bastante. A instituição todos os semestres têm formas diferentes de acolher os alunos para a volta às aulas. Os funcionários, professores, coordenadores sempre recebendo a gente com aquele sorriso no rosto, dando boas vindas às aulas. Sempre na recepção dos calouros tem músicas, DJs, adesivos e o diferencial dessa vez, que foram as fotografias que saiam na hora, foi super legal. Tudo isso traz de certa forma um ânimo para os alunos voltarem à rotina dos estudos. O UNINTA sempre consegue cumprir esse papel muito bem” afirmou.