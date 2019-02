Violência armada deixa mais sete pessoas assassinadas no Ceará nas últimas 48 horas

Subiu para 276 o número de assassinatos no Ceará neste ano no Ceará. Nas últimas 48 horas, autoridades da Segurança Pública registraram novos casos de homicídio na Capital e sua Região Metropolitana e Interior. Um deles teve como vítima um jovem que estava com casamento marcado para o próximo fim de semana.





Joel Costa Carneiro, 25 anos, foi morto, a tiros de pistola, disparados à queima-roupa, na noite desta terça-feira (12) na calçada de sua residência, no Distrito de Pajuçara, em Maracanaú, local onde ele havia montado uma lan-house. Segundo o relato de testemunhas, bandidos chegaram ao local em um carro. Desembarcaram já com armas em punho e passaram a atirar. Mesmo ferido, o rapaz ainda tentou escapar, correndo para o interior de sua residência, onde caiu na sala da lan-house e recebeu mais tiros, tendo morte instantânea. A Polícia suspeita de uma rixa por conta de dívida.





No bairro Boa Vista, próximo à Arena Castelão, um homem foi executado, a tiros, também na noite desta terça-feira. A vítima, não identificada, foi atingida com vários tiros disparados à curta distância e caiu morta no meio da rua. Moradores do local disseram apenas terem ouvidos muitos estampidos, mas não deram informações acerca do atirador ou atiradores. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime junto com as equipes de perícia e rabecão da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e iniciaram as investigações.





Mais crimes





Na Rua Raimundo Cunha, no bairro Vila Velha, um jovem aparentando em torno de 22 anos de idade, foi morto, a tiros, por desconhecidos. A Polícia não tem ainda a identificação dos suspeitos, mas não descarta a hipótese de um “acerto de contas” do tráfico. Na tarde do último domingo, um casal foi baleado e morto no mesmo bairro. O duplo homicídio ocorreu na Rua Beta, onde Matheus Thiago Menezes do Nascimento, 19 anos; e sua companheira, Mariane Martins, foram fuzilados, logo que desceram de um carro de aplicativo. O motorista também ficou ferido, mas sem gravidade.





Na comunidade de Macacos, no bairro Nova Pacatuba, em Pacatuba, o corpo de um jovem foi encontrado com marcas de tiros e as mãos amarradas para trás com cordas. O crime ocorreu, supostamente, na madrugada de terça-feira.





Também no Distrito de Pajuçara, em Maracanaú, um homem foi morto, a tiros, quando trafegava em sua motocicleta. A Polícia recebeu informações de que a vítima era apontada como suspeita de praticar assaltos naquela região. Ao examinar o corpo, peritos descobriram que o homem vestia várias roupas, umas por cima das outras, o que reforça a suspeita de que ele vinha cometendo assaltos na região.





Assassinatos no Sertão





Dois casos de morte violenta foram registrados no Interior cearense nas últimas 48 horas. No Município de Fortim, no Litoral Leste (131Km de Fortaleza), um morador de rua, identificado apenas pelo apelido de “Carioca”, foi assassinado a pedradas e espancamento. Um suspeito do crime acabou preso em flagrante logo após o crime. Trata-se de João Batista Bezerra, 39 anos, que confessou o crime e foi autuado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Aracati. Ele era foragido do Presídio da cidade de Mossoró, cidade do Interior do Rio Grande do Norte.





Já na localidade de Urtiga, na zona rural do Município de Granja (a 332Km da Capital), traficantes de drogas trocaram tiros com uma patrulha do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) que averiguavam uma denúncia de venda de drogas naquela comunidade. No tiroteio, um dos suspeitos acabou baleado e morto, sendo identificado como José Wagner da Silva, 31, natural de Jijoca de Jericoacoara. Os comparsas dele acabaram presos com drogas, armas e munição.





Um homem identificado apenas por "Moranguinho", que foi ferido com várias facadas na manhã desta terça-feira (12), na Rua Francisquinha Frota, bairro Dom José, em Sobral, na zona Norte do estado (a 224Km de Fortaleza) morreu na noite na noite passada na Santa Casa daquele cidade O autor do crime não foi identificado.





