INSEGURANÇA: Ladrões fazem arrastão em academia e roubam motocicleta na cidade de Santana do Acaraú

Quatro ladrões fizeram um arrastão em uma academia e roubaram, celulares, jóias e uma motocicleta Biz 2015 dos clientes, a última vítima chegava ao estabelecimento na hora da ação dos criminosos





O roubo a mão armada aconteceu no final da tarde de quarta-feira (30), quatro ladrões renderam os clientes de uma academia, que está localizada na Travessa José Vasconcelos (via que acesso ao rio Acaraú) e levaram aparelhos celulares e jóias, pediram as chaves da motos dos clientes que estavam no local, mas ninguém entregou, "todos nós ficamos deitados no chão e sem olhar para eles", disse uma das vitimas. Uma dona de casa chegava ao local por volta das 17h20min, ela estava na companhia da filha de 13 anos, uma pessoa de dentro do estabelecimento fez sinal informando que ela possivelmente seria mais uma vítima de assalto, “não tive tempo, eram 4 jovens com uma media de 20 anos, eles haviam feito um arrastão na academia e por fim levaram minha moto, celular, jóias”, ainda segundo a vitima um dos ladrões estava armado e apontaram o revolver para a filha, “ eles haviam saído há pouco tempo e voltaram para roubar a minha motocicleta”, disse a vitima. Segundo testemunhas os ladrões fugiram sentido ponte sobre o rio Acaraú. Um pessoa que passava próximo ao local chamou a policia, a viatura compareceu rapidamente ao local, fez diligencias, mas não conseguiu localizar os ladrões.





Quem tiver informações sobre o paradeiro da motocicleta pode entrar em contato com a Policia Militar (88) 99797-8835 o nome será mantido em sigilo ou com o numero (88) 9968-0427 falar com Patricia.





Fonte tribuna dos vales

Foto ilustrativa