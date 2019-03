Mulheres, que com paciência mudam o mundo com delicadeza. Guerreiras na luta do dia a dia. Sempre com suavidade e carinho. Anjos divinos nos mistérios da maternidade, renovando o mundo de esperanças infantis. Doces vencedoras. Mulheres, obrigado por existirem em todos os momentos de nossas vidas.





Feliz Dia Internacional da Mulher!