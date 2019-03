Aluno emociona público ao erguer colete de mototaxista na própria formatura

O público que participou da formatura dos alunos do curso de Educação Física da Faculdade Uninovafapi, em Teresina, quinta-feira (28/02/2019), se emocionou com a formatura do mototaxista Raimundo Filho.





Ao receber o diploma, emocionado e de joelhos, ele teria erguido o colete de mototaxista, que é usado por ele nas atividades que realiza para pagar o curso.





O momento foi marcado por fortes aplausos do público presente e pelos concludentes do curso de Educação Física.





Aos presentes, ele falou sobre a emoção daquele momento e declarou que se formou pagando as mensalidades com o seu trabalho de mototaxista.





Atualmente, o recém-formado trabalha como instrutor físico em uma academia da capital.





“Eu faço fotografias em muitas formaturas, mas me emocionei durante a do Raimundo Filho, quando ele, para a surpresa de todos, tirou o colete de mototáxi que estava embaixo de sua beca. Foi um momento de muita emoção porque estava demonstrado o seu esforço para se formar trabalhando como mototaxista. Ele ensinou que os sonhos existem e todo mundo pode realizá-los”, afirmou Tibério Hélio Costa, que trabalha há 20 anos documentando eventos de famílias.





Fonte: Somos Noticia