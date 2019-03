Balanço parcial do feriadão no Ceará aponta 29 mortes de causas violentas

Acidentes de trânsito, homicídios, afogamentos e quedas causaram os óbitos.

Vinte e nove pessoas tiveram morte violenta no feriadão de 25 de Março no Ceará, incluindo o período entre a última sexta-feira (23) e a segunda (25). Nos registros das ocorrências, foram contabilizadas pelas autoridades da Segurança Pública, 18 assassinatos, nove mortes em acidentes de trânsito, além de um caso de afogamento e outros de queda de edificação.





Dezoito pessoas foram vítimas de homicídios e latrocínios (roubo seguido de morte) no Ceará, sendo 12 casos na Grande Fortaleza e mais seis no interior do estado. Na Capital, cinco homicídios ocorreram nos seguintes bairros: Passaré, Bonsucesso, Bela Vista, Bom Jardim e José Walter. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram sete casos, sendo cinco em Caucaia e um duplo assassinato em Pacajus.









No Interior do estado, seis pessoas foram mortas no feriadão, nos seguintes Municípios: Sobral (4), Ubajara (crime de latrocínio) e Aracoiaba (latrocínio).





Crimes de morte





No feriado de 25 de Março, dois homicídios foram registrados na Capital. Um deles ocorreu no cruzamento da Avenida Virgílio Nogueira com a Rua Edson Martins, no Bom Jardim, zona Sul da Capital e na Área Integrada de Segurança Dois (AIS-2). Um homem identificado como Francisco Valdenir Sousa Bezerra, 27 anos, foi morto, a tiros, quando trabalhava na feira-livre do bairro. Os criminosos não foram identificados.





No Conjunto Prefeito José Walter, na Área Integrada de Segurança Nove (AIS-9), um “flanelinha” também acabou morto a tiros. Tratava-se de Ricardo Sérgio de Lima, 24 anos. Segundo testemunhas, quatro homens chegaram no local em um veículo e balearam a vítima, que ficou agonizando na frente de um supermercado. Quando uma ambulância do Samu apareceu, o homem já estava morto.





Homicídios no Interior





Seis pessoas foram assassinadas no Interior do estado. As vítimas são as seguintes:





1 – Bruno Sousa e Silva – morto a tiros no bairro Sumaré, em Sobral





2 – Mário Ferreira Alves – morto a tiros no bairro Sumaré, em Sobral





3 – Ricardo Lopes Cunha – morto a tiros no bairro Sumaré, em Sobral





4 – Francisco Ivan Gomes da Silva – morto durante assalto em bar, em Ubajara





5 – Karima Carneiro de Sousa, morta a tiros no bairro Alto da Brasília, em Sobral





6 – Paulo Victor Lima de Almeida, morto a tiros em Aracoiaba, caso de latrocínio





Nove pessoas morreram em acidentes de trânsito. As vítimas são as seguintes:





1 – Jiro Nagaura – colisão de veículos na BR-222, Km 129 (Itapajé)





2 – Vítima não identificada – colisão de veículos na BR-222, Km 129 (Itapajé)





3 – Vítima não identificada – colisão de veículos na BR-222, Km 129 (Itapajé)





4 – Francisco Carlos Ferreira – atropelamento na CE-166 (Quixeramobim)





5 – Jefferson Flávio Dantas – colisão de moto no Sítio Olho D’Água (Missão Velha)





6 – Manuel Bonfim de Freitas – queda de moto no bairro Palestina (Caririaçu)





7 – Vicente Alves de Lima – queda de moto no Sítio Latão (Santana do Cariri)





8 – Vítima não identificada – colisão de moto na CE-060, no Distrito de Ideal (Aracoiaba)





9 – Cassivândio Macedo da Silva – colisão/moto, CE-293, Sítio Baixa Quaresma (Missão Velha).





(Fernando Ribeiro)