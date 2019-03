Bandidos atacam cidade de Tejuçuoca na madrugada e explodem agência bancária

Além das explosões, muitos tiros foram ouvidos pela população atônita.



Um novo ataque a banco foi registrado na madrugada desta quinta-feira (28), no Interior cearense. O alvo desta vez foi a agência do Bradesco da cidade de Tejuçuoca (a 144Km de Fortaleza). O assalto aconteceu entre 1h30 e 20 horas, conforme o relato de moradores daquela cidade. Este foi o quinto ataque a banco no Ceará em 2019.





A população acordou com o barulho provocado por explosões, além de muitos tiros disparados pelos ladrões. Parte do prédio onde funcionava a agência ficou destruída pela ação dos assaltantes. No entanto, a Polícia não confirmou se o dinheiro foi levado pelos bandidos. A entrada do prédio foi danificada com grades arrancadas e as portas de vidro estilhaçadas.





Dentro da agência ficou a marca da destruição por conta do uso de material explosivo. A população informou que foram disparados muitos tiros, além das explosões. Ninguém, porém, ficou ferido.





Policiais militares de Tejuçuoca e de cidades próximas como Pentecoste, Irauçuba, General Sampaio e Itapajé foram avisados do assalto e montaram barreira nas estradas da região na tentativa de impedir uma eventual fuga dos criminosos.





Contudo, até agora nenhum suspeito foi detido. Patrulhas do 4º BPM (Canindé) e do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), também já estão na área auxiliando nas buscas aos bandidos.





Assaltos bancos no Ceará em 2019 (veja a lista completa dos ataques):





01 – (5 DE FEVEREIRO) – Um grupo de cerca de 10 homens explodiu a agência do Bradesco no município de Cariré, região norte do Estado, durante a madrugada. A explosão deixou a parte interna da agência totalmente destruída. A estrutura do prédio também foi atingida pelo impacto do material utilizado pelos suspeitos, que fizeram um “cordão humano” para explodir os caixas eletrônicos do local.





02 – (13 DE FEVEREIRO) – Criminosos explodiram a agência bancária do Banco do Brasil e atacaram uma lotérica no município de Croatá, durante a madrugada. Segundo relatos de moradores, o grupo cercou a cidade e provocou medo à população. O destacamento policial municipal também foi atacado e a fachada do prédio foi atingida por tiros. Por conta do ataque, a agência bancária teve o interior destruído. Já a lotérica teve as portas de vidro quebradas com a ajuda de uma marreta, que foi encontrada no local do crime.





03 – (26 DE FEVEREIRO) – A agência bancária do Bradesco foi explodida por criminosos durante a madrugada, no Município de Tururu, Região Norte do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos atiraram contra uma lotérica, uma funerária e um veículo. Durante a fuga o grupo também incendiou um carro. Esta foi a segunda vez que a agência foi alvo de criminosos. Durante a ação, os suspeitos se dividiram por vários pontos da cidade e efetuaram disparos, inclusive, contra o destacamento da Polícia Militar.





4 – (2 DE MARÇO) – A agência da Caixa Econômica Federal foi explodida por criminosos no Município de Tamboril durante a madrugada. Conforme a Polícia Militar, durante a ação, os suspeitos utilizaram caminhões para bloquear as ruas e impedir o acesso da Polícia. Os veículos pertenciam a uma empresa que estava montando um palco para as festas de Carnaval da cidade. Devido ao impacto do artefato explosivo, a agência ficou totalmente destruída. Houve princípio de incêndio no local. Os criminosos também efetuaram nas ruas. Durante a fuga, jogaram grampos na pista para furar os pneus das viaturas e evitar a perseguição.





5 – (28 de MARÇO) – Bandidos atacam a agência do Bradesco da cidade de Tejuçuoca e promovem uma explosão. Moradores relataram também tiros. (Blog do Fernando Ribeiro)