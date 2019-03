Bandidos roubam carro, trocam tiros com a Polícia e morrem após capotamento na Aerolândia

Dois bandidos morreram numa troca de tiros seguida de acidente de trânsito durante uma perseguição policial em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (13). O fato aconteceu logo após a Polícia localizar através de câmeras um veículo roubado e que estava com placas clonadas.





O cerco policial começou na BR-116 e só foi parar no bairro Aerolândia, onde ocorreu o confronto armado seguido de um capotamento do carro ocupado pelos ladrões.





No carro, segundo as autoridades, estavam três ocupantes. O carro passou a ser seguido pelas imagens das câmeras e a localização era repassada às viaturas via rádio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Na fuga, os bandidos dispararam tiros contra as viaturas, havendo o revide. Já na Aerolândia, mais patrulhas participavam na perseguição ao carro roubado.





Mortos





No cruzamento das ruas Tenente Roma e Major Gerardo Mendes, o guiador do veículo foi atingido com um tiro. Ele perdeu o controle da direção e o automóvel capotou com o motorista já morto. Outro suspeito também foi baleado e socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), onde morreu horas depois. Os dois mortos não foram identificados.





Um terceiro suspeito conseguiu fugir do local.





Os corpos dos assaltantes mortos foram encaminhados à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





(Fernando Ribeiro)