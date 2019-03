CARRO DO PADRE RAIMUNDO NONATO É LOCALIZADO

O carro do padre Raimundo Nonato Leonardo Bastos, que foi levado na noite de ontem (27) pela correnteza das águas de um açude que rompeu, foi localizado na manhã desta quinta-feira (28).





Felizmente, o padre sofreu apenas ferimentos leves.





A barragem rompeu e deixou a CE 178 interditada. A Rodovia liga vários municípios da região norte à cidade de Sobral.





Engenheiros do DER estão no local, monitorando a situação e aguardando a água baixar, para avaliar as condições da rodovia. A PRE está orientando os usuários.