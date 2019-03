Ceará termina o primeiro bimestre de 2019 com o registro de 28 mulheres assassinadas

Uma mulher de 29 anos tornou-se mais uma vítima de crime de feminicídio no Ceará. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (28), na cidade do Crato, na Região do Cariri (a 540Km de Fortaleza). Geane Tavares de Sousa foi morta com um tiro de revólver nas costas disparado pelo ex-namorado, que, logo depois, tentou suicidar-se com um tiro na boca.





O crime ocorreu por volta de 18 horas, nas imediações da Prefeitura Municipal do Crato. Geane tinha acabado de sair de seu local de trabalho, uma farmácia localizada no Centro, quando o ex-namorado, Paulo Roberto Ramalho, se aproximou dela e disparou o tiro fatal. A mulher caiu morta no meio da rua, diante de várias testemunhas.





Logo em seguida, Paulo Roberto tentou se matar. Em estado grave, ele foi socorrido por uma patrulha da Polícia Militar e levado para o Hospital São Camilo, no Crato. Logo depois foi transferido de ambulância para o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, onde permanece em estado considerado grave. A Perícia Forense esteve no local do crime e recolheu a arma.





Balanço





Com a morte de Geane Tavares de Sousa, subiu para 28 o número de mulheres assassinadas no Ceará, em 2019. Veja a seguir, a lista completa dos casos:





01 – (02/01) – Gabrielle Monteiro dos Santos Sousa, 18 (bala) – Rua Vila da Prata (EUSÉBIO)





02 – (03/01) – Maria Cesarina Pereira de Oliveira, 49 (bala) - Área Verde/D.Telha-Camará (AQUIRAZ)





03 – (05/01) – Benedita Gardênia Sousa da Silva, 36 (bala) – (SÃO JOÃO DO JAGUARIBE)





04 – (06/01) – Maria Cristiana Silva França, 46 (bala) – R. Francisco Assis/Aldeia Park (PACAJUS)





05 – (08/01) – Gleiciane Silva Guerra, 29 (bala) – R. dos Prados/Novo Croatá (SÃO GONÇALO DO AM.)





06 – (15/01) – Lidiane Gomes da Silva, 22 (bala) – Shopping Center (MARACANAÚ)





07 – (19/01) – Tamires Félix Aquino, 22 (bala) – Rua Capricho/B. Dias Macedo (CAPITAL)





08 – (21/01) – Maria Adriana Martins Soares, 47 (outros meios) – Sede (CRATEÚS)





09 – (22/01) – Maria Lúcia Soares, 50 (bala) – Sede (CHOROZINHO)





10 – (22/01) – Elizângela Isabel Nunes Alves, 31 (bala) – Sede (PIQUET CARNEIRO)





11 – (22/01) – Fca. Jaqueline Marques de Sousa, 16 (bala) – R. Barra Vermelha/G. Lisboa (CAPITAL)





12 – (25/01) – Maria Márcia da Silva Lima, 31 (faca) – Sítio Tamboatazinho (GUARACIABA DO NORTE)





13 – (31/01) – Janaína Carneiro da Silva, 32 (bala) – Rua Tirol/Bairro Jacarecanga (CAPITAL)





14 – (03/02) – Zeneida Praciano de Castro, 43 (bala) – Bairro Cruzeiro/sede (ITAPIPOCA)





15 – (04/02) – Milena Ketllen, 19 (achado/ocultado/outros meios) – Sabiaguaba (CAPITAL)





16 – (05/02) – Taís Pereira da Silva, 22 (bala) – Sítio Laranjeiras (UBAJARA)





17 – (07/02) – Lídia Maria Carneiro de Araújo, 38 (bala) – Bairro Tourão/Sede (RUSSAS)





18 – (10.02) – Mariane Martins, 24 (bala) – Rua Beta/Bairro Vila Velha (CAPITAL)





19 – (15.02) – Antônia Bento da Silva, 56 (bala) – (PARAMOTI)





20 – (16.02) – Antônia Martins Peres da Silva, 39 (facadas) – (IPAPORANGA)





21 – (16.02) – Vítima não identificada (bala) – Rua Arruda Câmara/B. Vila Peri (CAPITAL)





22 – (17.02) – Vítima não identificada (bala) – Clube Cantinho/Centro (HORIZONTE)





23 – (19.02) – Vítima não identificada (bala) – (CAUCAIA)





24 – (22.02) – Larissa Layanne Silva Vieira, 14 (bala) – Rua Arruda Câmara/B. Vila Peri (CAPITAL)





25 – (22.02) – Maria Leniza Farias Teixeira, 37 (bala) – Zona rural (PARAMOTI)





26 – (24.02) – Vítima não identificada (bala) – Rua Jaqueline/B. Caça e Pesca (CAPITAL)





27 – (25.02) – Natália Ferreira Barão, 24 (gargalo de garrafa) – Bairro São José (JUAZEIRO DO NORTE)





28 – (28.02) – Geane Tavares de Sousa, 29 (bala) – Sede (CRATO)





