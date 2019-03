Criminosos explodem agência bancária em Tamboril

Suspeitos utilizaram caminhões de empresa que realizava a montagem do palco para as festas de carnaval para bloquearem as ruas.





Uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi explodida por criminosos no municípil de Tamboril, a 289 quilômetros de distância de Fortaleza, na madrugada deste sábado (2).





Conforme o 7º Batalhão da Polícia Militar, durante a ação os suspeitos utilizaram caminhões para bloquear as ruas e impedir o acesso da polícia. Os veículos pertenciam a uma empresa que estava montando um palco para as festas de carnaval da cidade.





Devido o impacto do artefato explosivo, a agência ficou totalmente destruída, parte do teto desabou e a estrutura do prédio ficou comprometida. Houve um princípio de incêndio no local.





Os criminosos também realizaram diversos disparos de arma de fogo nas ruas do Centro da cidade e pelo menos 2 explosões foram ouvidas pelos moradores.





Durante a fuga, os suspeitos jogaram grampos na pista para furar os pneus das viaturas e evitar a perseguição.





Conforme a polícia, a ocorrência está em adamento e equipes de Tamboril, Sucessso, Catunda, Crateús e municípios vizinhos realizam um cerco nas estradas que dão acesso a cidade para tentar capturar os suspeitos.





