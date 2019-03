DENÚNCIA DO INTERNAUTA: ESGOTO ESTOURADO NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

Internauta denuncia um esgoto estourado na rua Teresina, no bairro Alto da Brasília. O internauta denuncia que toda mês vem a taxa de esgoto na conta de água.

Confira a denúncia na íntegra:

"Já faz quatro dias que esse esgoto está nessa situação aqui na Rua Teresina no Alto da Brasília, passando uma água suja e com muito mau cheiro nas portas de muitos moradores descendo por toda rua Maceió támbém no Alto da Brasília...Nós moradores não aguentamos mais tanto mal cheiro , pois temos crianças e idosos e esse mal cheiro pode causar uma doença grave ...peço ao órgão competente por esse setor, o SAAE que venha da uma olhada e se possível resolver esse problema...ja foi feito a ligação para este órgão e ninguém veio até agora. Mas todos os meses vem descontado no papel de água taxa de esgoto ...desde já Agradeço!"