Estudante do Ceará recebe homenagem de Sérgio Moro

O aluno do Colégio Militar, Pedro Henrique Nascimento, recebeu premiação do Ministro da Justiça Sérgio Moro em evento no Distrito Federal.





Um aluno do 3º ano do ensino médio do Colégio Militar de Fortaleza foi homenageado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro durante um evento da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em Brasilia, na última quarta-feira (13).





Pedro Henrique Nascimento recebeu a condecoração por ter se destacado na edição 2019 do concurso proposto pelo Modelo das Nações Unidas de Harvard (HMUN, na sigla em Inglês), destinado a estudantes de vários níveis de escolaridade.





O estudante foi o único brasileiro a se destacar no evento e teve uma das dez melhores redações entre todos os participantes do concurso. O tema abordado pelo aluno falava sobre “As organizações criminosas e a crise na Segurança Pública do Estado do Ceará”.





O comandante e diretor de ensino do Colégio Militar de Fortaleza parabenizou o estudante cearense e sua família pela homenagem. “Em nome do Colégio Militar de Fortaleza, gostaria de cumprimentar a família Nascimento pela conquista de vosso filho, hoje recebendo dos cumprimentos do ministro Sérgio Moro, pelo destaque nas atividades do HMUN. Sentimos orgulho pelos feitos deste jovem rapaz que leva o nome do nosso País à comunidade internacional e enobrece o Sistema Colégio Militar do Brasil”, concluiu.





(DN)