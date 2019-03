EX-PRESIDIÁRIO É DETIDO APÓS PRATICAR FURTO NO CENTRO DE TIANGUÁ

Um ex-presidiário foi preso pelos policiais do BPRAIO na tarde desta quinta (07), após furtar uma bicicleta no centro de Tianguá. O infrator foi identificado como FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, 37 anos, residente em Tianguá, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e crime de violência doméstica.





De acordo com informações dos policiais, a bicicleta estava estacionada em frente a uma farmácia, quando foi subtraída pelo indivíduo que fugiu em seguida.





Os PMs do Raio passaram a fazer diligências e momentos depois o ladrão foi localizado e preso nas imediações do bairro da substação. A bicicleta foi recuperada e restituída ao legítimo proprietário. Fco das Chagas foi conduzido a Delegacia de Tianguá, onde foi autuado por furto.





Fonte: Ibiapaba 24 horas