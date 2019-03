Fim de semana com feriadão deixa 16 pessoas mortas em homicídios e latrocínios no Ceará

Dezesseis pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana do “feriadão” de 25 de Março. Na Grande Fortaleza foram dez casos, além de outros seis no interior do estado. Entre os casos, uma chacina que deixou três mortos na madrugada da última sexta-feira (23), na cidade de Sobral, Zona Norte, e dois duplos homicídios em Caucaia e outro em Pacajus.





Na madrugada de sexta-feira, foram assassinados em Sobral os jovens identificados como Bruno Sousa e Silva, 22 anos; Mário Ferreira Alves, 20; e Ricardo Lopes Cunha, 20. Os três dormiam em uma casa no bairro Sumaré, na periferia de Sobral (a 224Km de Fortaleza), quando foram surpreendidos e executados a tiros de pistola.





Já na madrugada de sábado (23), dois jovens acabaram sendo mortos em circunstâncias bem parecidas com o caso da chacina de Sobral. O crime aconteceu no bairro Croatá, na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Antônio Anderson Silva da Costa, 22 anos; e Francisco Iago Batista de Sousa, 20, foram executados a tiros dentro de uma residência enquanto dormiam.





Na tarde de sábado (23), dois homicídios foram registrados em Fortaleza. O primeiro caso ocorreu no bairro Passaré, onde um homem de 68 anos de idade foi morto, a tiros, dentro de casa. Tratava-se do aposentado Florismundo Costa Lima. Os autores do crime fugiram em uma bicicleta. Já na Rua Aristóteles Gondim, no Bonsucesso, um homem foi executado sumariamente na calçada de casa. A vítima foi identificada apenas por Edilson. Há suspeitas de que ele tenha sido confundido com um irmão, dono de uma casa de jogos.





Mais crimes





Dois irmãos – identificados apenas por João e Júlio – foram assassinados na manhã de domingo quando faziam uma limpeza no quintal da residência para onde tinham se mudado recentemente. O crime ocorreu na Rua Arakém Júnior, no Parque Potira, em Caucaia. A casa teria sido invadida por cerca de oito homens encapuzados e armados.





Também em Caucaia outro duplo homicídio foi registrado na noite de domingo, nas proximidades de uma escola indígena. Dois homens foram executados dentro de um beco.





Um quinto homicídio ocorreu também em Caucaia, na noite de sexta-feira, no bairro Padre Júlio Maria, segundo o registro das autoridades.





Assassinatos no Interior





Um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado na noite de sábado (23), na cidade deUbajara (a 437Km de Fortaleza).. Bandidos invadiram o bar “Gogó da Ema”, localizado às margens da rodovia CE-187 e anunciaram um assalto. Um homem identificado como Francisco Ivan Gomes da Silva, 43 anos, irmão do dono do bar, reagiu contra a ação dos ladrões e acabou morto a tiros pelos criminosos.





Em Aracoiaba, no Maciço de Baturité (a 73Km de Fortaleza), o corpo do frentista Paulo Victor Lima de Almeida, 23 anos, foi encontrado com várias marcas de tiros nas costas. O cadáver foi localizado em um matagal às margens da BR-020. Ele estava desaparecido desde a noite de quarta-feira (20). A Polícia trata o caso como latrocínio, pois uma mochila e a motocicleta da vítima foram roubadas.





Já na madrugada de hoje (25), uma mulher, identificada como Karina Carneiro de Sousa, 22 anos, foi morta com cinco tiros na cabeça. O crime aconteceu nas arquibancadas de uma areninha localizada no bairro Alto da Brasília, na cidade de Sobral. O suspeito do assassinato é o companheiro da vítima, que está foragido.





Fonte: FERNANDO RIBEIRO/Jornalista