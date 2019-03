"Golpista da Dancinha": Estelionatário é assassinado a bala na zona rural de Guaraciaba do Norte

O estelionatário de nome Antônio Pinto Dias, vulgo "Antonio Galinha", procurado pela Polícia em toda região, por ter aplicado golpes em Ipu, Guaraciaba do Norte e outras cidades, foi executado a bala na noite desta terça-feira (26/03), na localidade de Martinslândia, zona rural de Guaraciaba do Norte.





Antonio Pinto residia na zona rural de Guaraciaba do Norte, e ficou também conhecido pela alcunha de "Golpista da Dancinha", pois, após um dos seus golpes bem sucedidos, o elemento gravou um vídeo dançando, empunhando uma garrafa de bebida alcoólica, se abanando com notas de dinheiro, subtraídas de suas vítimas e ainda dançando no sentido de zombaria. Reveja a matéria: Estelionatário volta a agir em Ipu e aplica golpe em aposentado na zona rural





A carreira do golpista mais procurado da região teve fim na noite desta terça-feira (26/03), ao ser executado a bala. Ainda não se sabe quem perpetrou o assassinato.





(Repórter Fco. José)