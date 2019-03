Homem é morto a tiro após reagir a assalto em Ubajara

Um homem, de 43 anos, foi morto na tarde deste sábado (23) em Ubajara. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima reagiu ao assalto e faleceu após levar um tiro. O caso aconteceu no bar gogó da ema, na CE 187.





De acordo com a polícia, os dois assaltantes chegaram em uma moto e anunciaram o assalto, o irmão do proprietário reagiu e foi alvejado e antes de fugirem, dispararam novamente, atingindo o dono do bar, Luís Carlos Pereira, 26, que foi socorrido para o hospital de Tianguá.





Até o fechamento desta matéria ninguém foi preso.





(Ubajara Notícias)