Ivo Gomes anuncia a construção da nova sede do 3º Batalhão da PM

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, anunciou que durante audiência com governador Camilo Santana, no Palácio da Abolição, na última sexta-feira (08), garantiu recursos para a construção do novo batalhão da Polícia Militar, além da aquisição de 40 novos policiais para Sobral.





O novo prédio era uma reivindicação antiga da corporação, para ter mais suporte na troca de plantões e outras formalidades que demandam ofícios dos policiais.





O Prédio histórico que hoje funciona a sede do 3° Batalhão, na região do Mercado Central de Sobral, deverá passar por projeto de requalificação e transformado em um grande complexo cultural. A reforma faz parte dos planos do prefeito municipal, que havia se comprometido durante o pleito eleitoral.





(Via Célio Blog Célio Brito)