JOVEM COLOCA VENENO DE RATO EM MACARRÃO PARA MATAR FAMÍLIA

Um rapaz de 18 anos, foi preso em flagrante após tentar envenenar a própria família em Arapongas, no norte do Paraná, no início da tarde desta quarta-feira (6).





O jovem deixou um bilhete dizendo que estava ‘saindo fora’ e que iria voltar depois que a mãe morresse para buscar sua parte da herança.

Macarrão envenenado

Bilhete escrito pelo jovem que colocou veneno de rato no macarrão (Foto: Polícia Civil)





A mãe do jovem contou que ela preparou um macarrão e saiu da cozinha, quando voltou para servir o almoço para ela o marido e o filho, percebeu o veneno de rato na comida.





Ela disse que ele havia saído na noite anterior, chegado as 5 horas da manhã, alterado, brigou com os pais, mas na manhã, parecia tranquilo.





A própria mãe chamou a PM, que encontrou o bilhete e uma mala pronta com pertences dele.





Ele foi encaminhado para a delegacia da região.



Fonte: Maetips