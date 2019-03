MORADORES DO BAIRRO ALTO DA ROLINHA PERGUNTAM: CADÊ O PREFEITO DE SOBRAL?

Moradores da rua João Batista Pierre, no bairro Alto da Rolinha, denunciam o descaso da prefeitura de Sobral para com os moradores do bairro.





Veja a denúncia na íntegra:

"Por favor, os moradores do bairro Alto da Bolinha estão pedindo encarecidamente ao blog para ser divulgado o descaso da prefeitura para com nosso bairro. Falta a drenagem das águas das chuvas, os moradores pagam carro particular para a retirada de entulhos e limpeza da rua João Batista Pierre com focos de dengue. Os moradores agradecem. Muito obrigado."