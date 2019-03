OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DESARTICULA FACÇÃO CRIMINOSA QUE ATUAVA EM TODOS OS BAIRROS DE SOBRAL

De acordo com o delegado responsável pela investigação, o trabalho de inteligência vinha sendo realizado há um ano.



Uma operação da Polícia Civil de Sobral cumpriu 23 mandados de prisão, nesta terça-feira (12). Onze pessoas foram capturadas, e o restante já se encontrava em regime prisional. Os mandados são referentes a tráfico de drogas e associação criminosa. O foco da operação era combater uma facção criminosa que atuava no município.





Além das prisões, foram apreendidas armas, como um revólver calibre 38 e uma espingarda 28, munição e drogas.





Segundo o delegado Marcos Aurélio Elias de França, diretor do Departamento de Polícia Civil do Interior Norte, o trabalho de inteligência vinha sendo desenvolvido há um ano.





“Essa facção criminosa estava em todos os bairros de Sobral, então foi um baque grande para o crime organizado. Com certeza isso vai repercutir na qualidade de vida e segurança pública do município, para que a comunidade se sinta segura e com qualidade de vida bem melhor”, comentou o delegado.





Mais de 90 policiais de várias delegacias da Região Norte do Estado participaram da ação.





(Diário do Nordeste)

Foto Mateus Ferreira