Pedagogia UNINTA promove Fórum dos Estudantes sobre a Gestão Escolar

O curso de Pedagogia do Centro Universitário Inta – UNINTA, coordenado pela Profa. Ma. Francisca Francirene Tomaz Parente, promoveu Fórum dos Estudantes, com o tema “As Contribuições da Gestão Escolar na Formação do Pedagogo”, ministrado pela Diretora da Escola de Ensino Médio Luís Felipe, Maria Marly de Lima.





Na ocasião foram apresentadas as funções do gestor escolar considerando as tarefas pedagógicas, administrativas e financeiras, envolvendo toda comunidade escolar de forma que garanta a gestão democrática e participativa na relação de escola e comunidade.





A Profa. Ma. Francirene Tomaz ressaltou que “a organização do trabalho pedagógico envolve a formação continuada dos professores, o conhecimento dos desafios atuais da rotina escolar e a liderança de recursos humanos. O gestor educacional da atualidade deve gerenciar com responsabilidade e motivação interagindo com a comunidade escolar, atualizando-se e compartilhando conhecimentos” pontuou.