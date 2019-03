PM reformado e ex-PM são presos suspeitos de participação nos assassinatos de Marielle e Anderson

Força-tarefa afirma que o policial reformado Ronnie Lessa atirou contra a vereadora e que o ex-militar Élcio Vieira de Queiroz dirigia o carro que perseguiu Marielle. Crimes completam um ano nesta quinta-feira (14).

Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam, por volta das 4h30 desta terça-feira (12), o policial militar reformado Ronnie Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos. A força-tarefa que levou à Operação Lume diz que eles participaram dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os crimes completam um ano nesta quinta-feira (14).









O que diz a denúncia





Ronnie Lessa é o autor dos 13 disparos que mataram Marielle e Anderson; ele estava no banco de trás do Cobalt que perseguiu o carro da vereadora.





Élcio Vieira de Queiroz dirigiu o Cobalt.





“É inconteste que Marielle Francisco da Silva foi sumariamente executada em razão da atuação política na defesa das causas que defendia”, diz a denúncia. A nota do MP descreve como "barbárie" e "golpe ao Estado Democrático de Direito" o assassinato cometido na noite de 14 de março do ano passado.





A investigação ainda tenta esclarecer quem foram os mandantes do crime e a motivação.









Prisões





Segundo informações obtidas pelo G1, Ronnie e Élcio estavam saindo de suas casas quando foram presos. Eles não resistiram à prisão e nada disseram aos policiais.





Ronnie estava em sua casa em um condomínio na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, o mesmo onde o presidente Jair Bolsonaro tem residência. Élcio mora na Rua Eulina Ribeiro, no Engenho de Dentro.





A Operação Lume cumpre ainda 32 mandados de busca e apreensão contra os denunciados para apreender documentos, telefones celulares, notebooks, computadores, armas, acessórios, munição e outros objetos. Durante todo o dia, haverá buscas em dezenas de endereços de outros suspeitos.





Após a prisão de Ronnie, agentes fizeram varredura no terreno da casa dele e encontraram armas e facas. Detectores de metais foram usados para vasculhar o solo, e até uma caixa d'água passou por vistoria.





'A mando de quem?', questiona Freixo





O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) disse que, apesar das duas prisões, o caso "não está resolvido". Amigo de longa data, ex-chefe e correligionário de Marielle, ele questionou: "A mando de quem [ela foi assassinada]?".





"São prisões importantes, são tardias. É inaceitável que a gente demore um ano para ter alguma resposta. Então, evidente que isso vai ser visto com calma, mas a gente acha um passo decisivo. Mas o caso não está resolvido", disse Freixo em entrevista ao G1 e ao Bom Dia Rio.





"Ele tem um primeiro passo de saber quem executou. Mas a gente não aceita a versão de ódio ou de motivação passional dessas pessoas que sequer sabiam quem era Marielle direito."









Três meses de pesquisas





Ronnie foi levado à Divisão de Homicídios do Rio por volta das 4h30. De acordo com os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o crime foi meticulosamente planejado durante três meses.





A investigação aponta que Ronnie fez pesquisas na internet sobre locais que a vereadora frequentava. Os investigadores sabem ainda que, desde outubro de 2017, o policial também pesquisava a vida de Freixo.





Ronnie teria feito pesquisas sobre o então interventor na segurança pública do Rio, general Braga Netto, além de buscas sobre a submetralhadora MP5, que pode ter sido usada no crime.





A polícia afirma ainda que Ronnie usou uma espécie de "segunda pele" no dia do atentado. A malha que cobria os braços serviria, segundo as investigações, para dificultar um possível reconhecimento.









Nome da operação





A Operação Lume foi batizada em referência a uma praça no Centro do Rio, conhecida como Buraco do Lume, onde Marielle desenvolvia um projeto chamado Lume Feminista. No local, ela também costumava se reunir com outros defensores dos direitos humanos e integrantes do PSOL.





Além de significar qualquer tipo de luz ou claridade, a palavra "lume" compõe a expressão "trazer a lume", que significa trazer ao conhecimento público, vir à luz.









'Marielle incomodava', diz assessora





Assessora que estava ao lado de Marielle Franco quando a vereadora foi executada, Fernanda Chaves afirmou que a chefe incomodava. No entanto, ela não soube identificar uma situação específica para justificar o atentado. "Era um conjunto de coisas, a Marielle incomodava", afirmou.





Neste domingo (10), Fernanda falou pela primeira vez sem esconder o rosto. "Ela era obviamente crítica à ação das milícias, não tinha as milícias como alvo. Institucionalmente, ela tinha uma limitação como vereadora. O mandato dela estava muito mais voltado para questões de gênero, de violência contra a mulher", acrescentou Fernanda.





A assessora acrescenta que Marielle não tinha se indisposto com ninguém na época. "Ela não teve um problema específico que pudesse ter engatilhado uma situação que culminasse com o assassinato dela", disse.









Linhas de investigação









A DELAÇÃO





Em maio de 2018, quase dois meses após o crime, uma publicação do jornal "O Globo" mostrou indícios do que pode ter sido a articulação para matar Marielle. De acordo com a reportagem, uma testemunha deu à polícia informações que implicaram no crime o vereador Marcello Siciliano (PHS) e o ex-PM e miliciano Orlando Curicica.





A testemunha – que integrava uma milícia na Zona Oeste do Rio e foi aliada de Orlando – contou à polícia ter ouvido uma conversa entre Siciliano e o miliciano na qual os dois arquitetaram a morte da vereadora. A motivação para o crime, segundo a testemunha, seria a disputa por áreas de interesse na região de domínio de Orlando.





"Ela peitava o miliciano e o vereador. Os dois [o miliciano e Marielle] chegaram a travar uma briga por meio de associações de moradores da Cidade de Deus e da Vila Sapê. Ela tinha bastante personalidade. Peitava mesmo", revelou a testemunha, de acordo com o jornal.





Tanto Siciliano quanto Orlando negam ter planejado a morte da vereadora. No mês seguinte, o miliciano foi, a pedido da Segurança Pública do RJ, transferido para uma unidade prisional de segurança máxima.





Pontos da delação:





Testemunha diz que Marcello Siciliano (PHS) e Orlando de Curicica queriam Marielle morta;





Motivação seria avanço de ações comunitárias da vereadora na Zona Oeste;





Conversas sobre o crime teriam começado em junho de 2017;





Ex-aliado de Orlando citou, além de Siciliano e o miliciano, outras quatro pessoas;





Um homem chamado "Thiago Macaco" teria levantado informações sobre Marielle.









VINGANÇA





Outra linha de investigação surgiu em agosto: Marielle, que trabalhou com o então deputado estadual Marcelo Freixo, teria sido morta por vingança.





"Tudo o que eu construí no Rio de Janeiro, ela construiu comigo. Então, é claro que, quando alguém mata a Marielle, me atinge de forma muito forte, de forma muito brutal. Não sei se essa era a intenção de quem matou a Marielle", disse o hoje deputado federal.





Os deputados do MDB fluminense Paulo Melo, Jorge Picciani e Edson Albertassi, adversários políticos de Freixo, passaram a ser investigados. Presos por corrupção, os parlamentares negaram envolvimento no crime.





Também em agosto, foi noticiada a descoberta de um grupo que ficou conhecido como Escritório do Crime, uma quadrilha formada por policiais e ex-policiais. O envolvimento desse grupo nos assassinatos de Marielle e Anderson explicaria a dificuldade para esclarecer o caso.









INVESTIGAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO





A Polícia Federal começa a apurar a possibilidade de haver fraudes na investigação do caso. Em 21 de fevereiro, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar tentativas de dificultar os trabalhos dos investigadores.





