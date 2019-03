POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM APREENDE MENOR ACUSADO DE HOMICÍDIO NO KM 04

A polícia agiu com rapidez e eficiência e apreendeu um menor acusado de ter matado a golpes de faca a vítima Joel Augusto dos Santos, de 50 anos. Joel foi morto na estrada carroçável do Km 04 durante a madrugada de segunda-feira, 11. O homem foi esfaqueado na altura do abdômen, peito esquerdo e costelas, num total de quatro perfurações. O homicídio chocou toda comunidade dos quilômetros, pois a vítima era um homem inofensivo, era um alcoólatra que não mexia com ninguém e não tinha envolvimento com crimes.

Dr. Herbert Ponte e Silva: Delegado Regional de Camocim





Diligências





Momentos depois do crime, equipes da Polícia Civil e Militar iniciaram as diligências e colheram as primeiras informações. Passados poucas horas após o sinistro, uma equipe da Polícia Civil sob o comando do Dr. Herbert recebeu várias denúncias apontando os prováveis suspeitos. Três adultos e um menor de 14 anos foram detidos e conduzidos para a DPC de Camocim, local onde todos foram ouvidos no inquérito, sendo que os três adultos foram postos em liberdade por falta de prova. Já o menor de teria assumido a autoria do crime e permaneceu apreendido em uma cela separada na DPC de Granja e será transferido para uma unidade para menores infratores em Sobral ou Fortaleza.

Corpo da vítima





Mais de um





De acordo com os investigadores, no momento do crime o menor estaria sob efeito de drogas e álcool e o sinistro teria motivação fútil. Ainda de acordo com as informações extraoficiais repassadas por moradores dos quilômetros, o crime teria sido praticado por mas de uma pessoa. A Polícia Civil ressalta que as investigações estão tendo continuidade e mais prisões poderão acontecer a qualquer momento.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h