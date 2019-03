POLÍCIA CIVIL DE GRANJA EM AÇÃO!

Polícia Civil de Granja prende três pessoas em decorrência de cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões.

Na última sexta-feira, dia 15 de março de 2019, numa ação conjunta entre a policiais civis de Granja, sob coordenação da delegada de polícia Dra. Patrícia, e policiais civis de Camocim, comandados pelo Delegado Regional, Dr.Herbert Ponte e Silva, foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça de Granja na residência de Chico dos Reis, Marilene e José Lucas no bairro boca do Acre.





Os mandados foram expedidos após investigações realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Granja e todos seus componentes. No cumprimento do mandado foram encontradas aves silvestres, grande quantia de dinheiro e vários sacos de picolé possivelmente utilizado para embalar entorpecentes, além de um revólver calibre 38, que se encontrava enterrado no quintal da casa de Chico dos Reis. Na casa de Marilene, nora de Chico dos Reis, foram encontradas muitas embalagens, as quais se encontravam com cheiro muito forte de maconha. Foi dada voz de prisão e todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Granja para os procedimentos policiais. As investigações continuam em torno dos envolvidos.





(Sobral 24 horas)