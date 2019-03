POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã desta quinta-feira, dia 14, uma ação conjunta do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, logrou êxito em efetuar a prisão de João Gadelha da Silva Júnior, indivíduo que já responde por alguns crimes na cidade de Sobral, como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e homicídios. Após o recebimento de denúncia anônima de tráfico de drogas, as Equipes de policiais empreenderam diligências até a Rua Tulipa, 141, Bairro Expectativa, no intuito de apurar a veracidade das informações, sendo encontrado no local na posse do acusado, substâncias entorpecentes, popularmente conhecidas como maconha e cocaína. Com o acusado, os policiais também encontraram munições e objetos de procedência duvidosa.





(Sobral 24 horas)