Policiais Civis do Núcleo de homicídios fecharam na data de ontem (07), por volta das 17:00 horas, uma casa de Jogo do Bicho no centro de Sobral. Foram presos e autuados em flagrante Carlos Alberto Fernandes Tomaz e Lucilandio de Sousa Lopes por infração aos artigos: Art.129 e 147 do Código Penal e Art. 58 da Lei de Contravenções Penais. A Polícia Civil vai intensificar o combate ao jogo do bicho em Sobral.

