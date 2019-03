POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADO DE ASSASSINAR O SEGURANÇA DORIELDO

Policiais Civis de Sobral efetuaram na tarde desta sexta-feira, dia 1, a prisão do indivíduo acusado de assassinar o segurança Dorieldo Silva Alcântara. O crime foi registrado na manhã de hoje, por volta das 06:30h nas proximidades do Arco Nossa Sra. de Fátima, no centro da cidade.





O acusado foi identificado como Marcelo Souza do Nascimento, 24 anos, natural de Sobral.





Câmeras de segurança ajudaram na identificação do assassino.

Acusado





Mais detalhes em breve.