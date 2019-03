Polícia Civil desarticula bando que furtou cofre com meio milhão de reais na Ceasa

O crime ocorreu na noite de Terça-Feira de Carnaval e acabou filmado pelas câmeras.



O furto de um cofre contendo cerca de meio milhão de reais em espécie começa a ser desvendado pela Polícia Civil do Ceará. O crime aconteceu na noite de terça-feira de Carnaval (5) em uma distribuidora de cereais localizada na Central de Abastecimento (Ceasa), no Distrito de Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O ataque e a fuga dos ladrões foram filmados pelas câmeras do estabelecimento e da Central e isto facilitou a identificação dos criminosos.





O furto ocorreu por volta de 21 horas de terça-feira e só foi descoberto na manhã seguinte quando o proprietário da distribuidora chegou para iniciar o expediente. Logo, descobriu que portas e janelas estavam arrombadas, como também fora violada a sala onde estava o cofre. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, além da empresa responsável pela segurança interna da Ceasa. O proprietário informou que parte do dinheiro era dele e a outra de outros empresários, locatários da Ceasa.









Quadrilha





Policiais do 14º DP (Conjunto Industrial) iniciaram as investigações ainda na Quarta-Feira de Cinzas (6) e nas últimas horas conseguiram identificar os envolvidos no crime, constatando que funcionários da própria empresa deram informações aos ladrões sobre a existência do dinheiro no cofre durante o feriadão de Carnaval e como eles poderiam entrar no local. Com as informações coletadas e mais as imagens registradas pelas câmeras, a Polícia desarticulou a quadrilha.





Um dos suspeitos já identificados é Francisco Aurélio de Brito Pinheiro, 35 anos, natural de Quixadá. Outros envolvidos no crime já foram também identificados pela equipe do 14º DP e estão sendo procurados. A Polícia recuperou parte do dinheiro furtado. Um inquérito policial instaurado naquela distrital vai indiciar toda a quadrilha.





(CN7)