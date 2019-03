Polícia Civil do Ceará prende cuidadora de idosa suspeita de furtar objetos avaliados em quase R$ 50 mil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de uma ação do 2º Distrito Policial (Aldeota), prendeu uma mulher suspeita de furtar objetos pessoais do apartamento de uma idosa de 82 anos, no bairro Meireles, na Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1). Os objetos furtados são avaliados em quase R$ 50 mil, conforme dados da investigação. A suspeita trabalhava na residência da vítima como cuidadora. A prisão da mulher foi realizada, na última sexta-feira (1º). Um revólver calibre 38 também foi apreendido com a suspeita.





Conforme foi verificado pela equipe do 2º DP, Tereza Neuma Oliveira Castelo (44) trabalhava na residência há cerca de nove meses e, durante esse período, ela furtou vários objetos pessoais da vítima, como joias, tapetes persas, escapulário de ouro, bijuterias e até um notebook. Quando os policiais civis chegaram à residência da senhora para averiguar a situação criminosa, a infratora demonstrou nervosismo e foi flagrada com dois anéis e um cordão da vítima, que estavam escondidos no bolso da bermuda da mulher.





Diante dos fatos, os agentes conduziram a mulher para a casa dela para identificar outros produtos furtados da residência. A princípio, ela tentou desviar o caminho para um imóvel onde ela não residia, mas os policiais conseguiram identificar o endereço correto da infratora e se dirigiram para lá. Ao chegar à residência, os agentes conseguiram localizar e recuperar os objetos furtados: sete kits com brinco, anel e pulseira, outros tantos anéis, brincos e broches, bijuterias, um escapulário de ouro, três bolsas femininas, dois tapetes persas, duas bonecas russas, dois azulejos decorativos, uma lata com moedas antigas, um leitor digital de livros, um notebook, uma máquina fotográfica, um aparelho telefônico, entre outros objetos. Ainda durante as diligências, foi localizado um revólver calibre 38 municiado.





Após levar o material furtado para a sede do 2º DP, Tereza Neuma Oliveira Castelo (44) foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. Os objetos furtados foram devolvidos à família. Em depoimento, a mulher revelou aos policiais civis que tinha prazer em acumular coisas.





A Polícia Civil apura se a mulher praticou crime semelhante em outras residências e realiza diligências para identificar a procedência da arma de fogo. A Polícia Civil orienta as possíveis vítimas que reconheçam a suspeita a procurarem o 2º Distrito Policial para formalizar um procedimento contra a mulher na delegacia. A sede do 2º DP fica na Rua Costa Barros, 1971, no bairro Aldeota. Para mais informações, o telefone de contato da delegacia é (85) 3101-1146.





(Polícia Civil)