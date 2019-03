POLÍCIA CIVIL FAZ A MAIOR APREENSÃO DE FUZIS DA HISTÓRIA DO RIO DE JANEIRO

A Polícia Civil do Rio encontrou ao todo 117 fuzis incompletos, do tipo M-16, na casa de um amigo do PM Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco, na zona norte do Rio.





“As armas, todas novas, estavam desmontadas em caixas em um guarda-roupas –só faltavam os canos”, relata o G1.





Segundo o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, essa é a maior apreensão de fuzis da história do Rio.





Ainda ontem, 11 de março, o Twitter da PM do Rio estava comemorando a apreensão de 100 fuzis –em 70 dias.

(O Antagonista)