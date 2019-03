POLÍCIA MILITAR PRENDE MAIS UM ACUSADO DE PARTICIPAÇÃO NA MORTE DE ZELÂNDIA

Na manhã desta terça-feira, dia 12, por volta das 06:30h, Policiais Militares de Sobral efetuaram a prisão de mais um indivíduo acusado de participação no latrocínio que vitimou Zelândia, ocorrido no dia 07 de marco do corrente ano, na localidade de Tapera, município de Massapê.





O acusado foi identificado como João Carlos Dias Marques, 23 anos, residente na localidade de Lagoa Queimada, Distrito de Lagoa Queimada, em Sobral.





A prisão aconteceu na rua João Paulo Segundo, no bairro Vila Recanto 2, em Sobral.



A operação policial que culminou com a prisão de João Carlos, foi comandada pelo Cel. Colares, comandante do 3 o . BPM de Sobral.