POLÍCIA PRENDE 4 PESSOAS ACUSADAS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EM MASSAPÊ/CE

Na manhã desta sexta-feira, dia 22, por volta das 06:00h, a Polícia Civil de Massapê com apoio dos PMs do Cotar e do 3o. BPM de Sobral, efetuaram a prisão de quatro pessoas acusadas de tráfico de drogas no município de Massapê.





Os policiais cumpriram dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão domiciliar. O operação aconteceu na rua Rodagem. O mandado de prisão foi cumprido em desfavor do foragido de prenome Tiago. Os mandados de busca foram cumpridos em desfavor dos elementos identificados pelos prenomes de Tiago e Joaquim.





No final da operação, foram presas quatro pessoas: Joaquim, Tiago, Ana Lúcia e Michael.





Foram apreendidos os seguintes materiais ilícitos:





17 (dezessete) pedras de crack;

02 (duas) trouxinhas de maconha;

Papel laminado;

01 (uma) tesoura;

01 (uma) carteira;

04 (quatro) munições de 38;

07 (sete) munições de 32;

01 (um) revólver calibre 38 de numeração EP386659;

50 (cinquenta) sacos de embalar droga;

01 (uma) faca;

01 (um) cachimbo;

Total de R$ 316,50 em dinheiro trocado.