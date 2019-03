Policial Civil do Ceará é assaltado por menores e tem arma levada em Parnaíba

Um policial civil lotado na delegacia da cidade de Chaval no Ceará foi assaltado na noite desta sexta-feira (29/03) na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.





Ele foi rendido por dois menores de idade. O policial teve o celular tomado e ainda uma mochila contendo uma pistola ponto 40, um notebook, distintivo, dentre outros pertences.

Segundo informações do Portal do Catita, na fuga, os menores ainda efetuaram três disparos contra a vítima, que por sorte não foi atingida.





Logo adiante, a dupla se envolveu em um acidente, colidindo a moto que que estavam em outro veículo. Eles abandonaram a motocicleta e continuaram a fuga a pé.

A patrulha da PM composta pelo sargento Marcos e os cabos Tácio e Luis Costa, estava em deslocamento ao local do assalto quando viu dois suspeitos caminhando, levando duas mochilas, na Avenida Pinheiro Machado.





Antes da abordagem, o cabo Luis Costa já tinha pulado da viatura para render os suspeitos. Em posse deles, foi encontrado a pistola e o carregador com 12 munições dentro da mochila, além de um revólver calibre 32 com numeração raspada e quatro munições, sendo três deflagradas e uma intacta.





O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes. O delegado Rodrigo Mello lavrou o Ato Infracional previsto no crime de roubo qualificado.





Questionados sobre a procedência do revólver, um disse que comprou ao preço de R$ 1.100 de um maranhense, e que iria pagar parcelado com o apurado nos assaltos. Já o outro falou ao delegado que comprou o revólver por R$ 500.





Ainda segundo a polícia, antes do assalto ao policial, a dupla já havia realizado mais dois assaltos. No primeiro eles renderam as vítimas e pegaram uma motocicleta. No segundo, abordaram um senhor na saída do Hospital Dirceu Arcoverde e levaram uma mochila e um celular.





Fonte: Portal 180 Graus / Site Catita