PRF APREENDE 13 QUILOS DE COCAÍNA DENTRO DE ÔNIBUS NA BR222, EM TIANGUÁ

Passageira afirmou que trazia a droga de Mato Grosso para Fortaleza.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram um ônibus interestadual, na altura do km 336, da BR-222, em Tianguá. Uma das passageiras foi presa após ser flagrada transportando 13 quilos de cocaína. O fato ocorreu às 5h40m desta sexta-feira (15).

Durante a fiscalização no interior do veículo, uma passageira demonstrou bastante nervosismo e chamou atenção dos policiais. Foi realizada uma busca minuciosa nas bagagens da mulher e numa mochila localizada no bagageiro acima de sua poltrona foram encontrados nove tabletes de substância análoga à cocaína. Mais quatro tabletes do foram achados na bolsa que ela transportava totalizando 13,650 kg do entorpecente.

Em conversa com agentes da PRF, a passageira afirmou que trazia a droga do estado de Mato Grosso (MT) para Fortaleza e que era a proprietária do entorpecente.





Em consulta aos sistemas, foi verificado que a jovem já possui diversas passagens pela polícia por roubo, associação criminosa, tráfico de drogas, entre outros crimes. O ônibus fazia a linha Belém/Natal.





Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá.





Com informações do Cnews