Soldado tira a roupa na UPA de Aracati, desacata oficial do BPChoque e acaba preso

O soldado solicitou uma viatura para levá-lo até a UPA para tomar glicose. Ele está na corporação há dois anos.

Um soldado da 2ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) tirou a roupa na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracati, desacatou um oficial do Batalhão de Choque (BPChoque) e acabou preso. O caso foi registrado no domingo, 3, por volta das 23h50min.





O soldado, que está na corporação há dois anos, havia trabalhado no reforço de policiamento em Fortaleza, no entanto ele foi de folga para Aracati, onde estava sob efeito de álcool e solicitou que uma viatura o levasse até a UPA para tomar glicose, pois estava se sentindo mal devido ao seu estado de embriaguez.





Conforme O POVO Online apurou, ao chegar na UPA, o militar tirou a roupa e passou a desacatar os policiais que o atenderam e as pessoas que estavam na unidade hospitalar. Um major do Batalhão de Choque (BPChoque) foi acionado para o local e também foi desrespeitado.





Na ocasião, o soldado foi encaminhado ao quartel da 2ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar e a voz de prisão foi ratificada. Ele foi autuado pelo artigo 160 e 299 do Código Penal Militar.





Fonte: O Povo / Jéssika Sisnando