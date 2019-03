Suspeito de estuprar criança de seis anos é assassinado em cadeia

Corpo foi encontrado com marcas de agressão dentro de uma das celas da unidade prisional.



Um homem suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de seis anos, em fevereiro deste ano, em Baturité, foi assassinado na madrugada da última sexta-feira (15), dentro de uma cela da Cadeia Pública de Caridade, no Ceará.





Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), agentes encontraram o detento Francisco Paulino de Melo já sem vida com sinais de agressão dentro da cela.





O suspeito havia sido preso na tarde da última terça-feira (12) por policiais da Delegacia Regional de Baturité e foi transferido para a Cadeia Pública de Caridade.





A Polícia Civil já identificou os possíveis responsáveis pela morte do preso. A Perícia Forense e a Delegacia foram acionadas para os demais procedimentos necessários no local.





O caso





De acordo com investigações, o homem conhecido como ‘Cizé’ trabalhou como pedreiro na casa da vítima em dezembro de 2018, e se aproveitou do conhecimento que tinha da rotina dos moradores do imóvel para, em fevereiro, retornar ao local e cometer o crime.





(Diário do Nordeste)